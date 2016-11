Raport: Türgi tahab palgata 30 000 uut sõjaväelast

Türgi relvajõud tahavad värvata 30 159 sõjaväelast, teatas riiklik uudisteagentuur Anadolu. See hõlmab 1322 ohvitseri ja 3547 allohvitseri.

15. juuli putšikatse järel on ametist vabastatud või kinni peetud kümneid tuhandeid inimesi. Ankara süüdistab nurjunud riigipöördekatses USA-s elava vaimuliku Fethullah Güleni juhiseid järginud sõjaväeelemente.

Kokku on vahistatud 9300 sõjaväelast, nende seas 118 kindralit ja admirali. Tuhanded on ametist vabastatud või nende tegevus sõjaväes on peatatud.

Türgi sõjavägi võitleb riigi kaguosas kurdivõitlejatega ning saatis vägesid ka Süüriasse.

Ankara väitel pole putšikatsel sõjaväeoperatsioonidele mõju olnud, kuid analüütikud väidavad vastupidist, rõhutades peamiselt vajadust pilootide järgi. Pilootide puudumist kinnitas augustis intervjuus ka Türgi peaminister Binali Yıldırım.