Frontex: oktoobris saabus Itaaliasse rekordarv migrante

Peamine põhjus selleks on agentuuri hinnangul ilm. Kui septembris olid Vahemere piirkonna ilmaolud suhteliselt kehvad, siis oktoober oli soe. Sellest tingituna püüdsid smugeldajad enne talve tulekut võimalikult palju migrante Euroopa poole teele saata. See omakorda tõstis ka Vahemerel hukkunute arvu. Oktoobri jooksul toodi merest välja 127 surnukeha, uppujate koguarv on aga tõenäoliselt veelgi suurem.

«Frontexil on hetkel käsil operatsioon Sophia, mille ülesanne on koolitada Liibüa piirivalvet, et kasvaks ka nende poolne võimekus,» märkis Frontexi tegevdirektor Fabrice Leggeri.

Möödunud kuul saabujate hulgas oli enim Nigeeriast ja Eritreast pärit migrante.

Käesoleva aasta jooksul kokku on Itaaliasse jõudnud 159 500 migranti, mis on 13 protsenti rohkem kui aasta tagasi.