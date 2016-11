USA senati demokraadid valisid liidriks Chuck Schumeri

New Yorgi senaatorist saab mõjuvõimsaim demokraat olukorras, kus kogu kongress on vabariiklaste käes ja president on vabariiklane Donald Trump.

Demokraadid valisid Schumeri välja üksmeelselt kolmapäeval peetud kinnisel istungil. Ta vahetab välja Nevada senaatori Harry Reidi, kes pärast 30-aastast tööd senatis jaanuaris pensionile läheb.

Vabariiklastel on senatis 52 kohta, demokraatidel 48.