Mida arvab USA võimalik uus välisminister maailmapoliitikast?

Fortune tõi välja valiku tema mõtteavaldusi, mis näitavad hästi Giuliani seisukohti erinevates välispoliitilistes küsimustes:

President Barack Obama

«Ma tean, et see on kohutav asi, mida öelda, aga ma ei usu, et president Ameerikat armastab,» ütles Politico väitel Giuliani 2015. aasta veebruaris eraviisilisel õhtusöögil. «Ta ei armasta sind. Ja ta ei armasta mind. Teda ei kasvatatud üles nii nagu sind ja mind ehk läbi kodumaa armastuse.»

Märtsis 2015 kritiseeris Giuliani Obama sõnavõtte rassi teemal, öeldes, et president räägib nagu Bill Cosby. Legendaarset Ameerika koomikut süüdistatakse üle 50 naise seksuaalses ahistamises, kellest mitmed olid Giuliani märkuse tegemise ajal juba avalikult sel teemal sõna võtnud. Cosby on siiani kõiki süüdistusi eitanud.

Venemaa väidetav sekkumine USA presidendivalimistesse

«Ma ei arva, et võõrriigid peaks USA valimistesse sekkuma,» ütles ta juulis vabariiklaste parteikongressi ajal ajakirjanikele, vahendas Huffington Post.

«Nüüd on aga reaalsus see, et võõrriigid sekkuvad meie valimistesse ja meie vahel nende omadesse,» ütles Giuliani. «Ideaalmaailmas seda ei juhtuks, tegelikult peaks võõrvõim meie valimistest käed eemal hoidma ja seda peaks tegema ka me ise.»

Venemaa suhted USA-ga

Esmaspäeval toimunud Wall Street Journali üritusel küsiti Giulianilt, kas ta peab Venemaad sõbraks või vaenlaseks. Endine meer vastas, et tema jaoks on Venemaa mõlemat.

«Hetkel on ta pigem vaenlane, aga see on nii meie endi tõttu. Riik saab olla samal ajal ka mõlemat, nagu on näiteks meie praegune suhe Hiinaga,» lausus ta.

«Venemaa arvab, et on meie jaoks sõjaline konkurent. Aga tegelikult ta ei ole. Kui võrrelda meie ja nende sõjaväe suurust, siis on selge, et Venemaa teeb võimsaks vaid meie Obama ajal kinnistunud soovimatus oma sõjalist jõudu hirmutamiseks kasutada.»

Sõjaline võimsus

Samal üritusel uuriti Giuliani käest, milliseks peab ta Trumpi sõjalist strateegiat. «Rahu läbi tugevuse,» vastas ta lühidalt.

«Kui olla vastamisi moodsa, võimsa ja ülimalt heal tasemel sõjapidamisoskustega riigiga, siis nad võivad küll väljakutsuvalt käituda, aga ma kahtlen selles,» sõnas ta. «Ma olen suurte kaitsekulutuste austaja.»

Sunniitlik äärmusrühmitus ISIS

«Me ei tohi karta oma vaenlast ausalt kirjeldada,» ütles ta juulikuisel vabariiklaste parteikongressil. «See on äärmuslik islamistlik terrorism. Meedia tõttu ei öelnud ma islami terrorism, vaid islamistlik. Te ise teate, kes te olete ja me oleme teil jälil.»

Iraani tuumalepe

Giuliani sõnul on see Ameerika üks halvimaid kokkuleppeid üldse. «Obama tuumalepe Iraaniga, mis pikas perspektiivis võimaldab neil saada tuumariigiks, on toonud sellesse riiki tagasi miljardeid dollareid, kuigi tegu on maailma suurima terrorismi toetajaga riiklikul tasemel,» vastas Giuliani, kirjeldades, kuidas USA peaks ISISt võitma.

«Me reaalselt anname raha neile, kes finantseerivad terroriste, kes meid ja meie liitlasi tapavad. Me anname neile raha! Kas me oleme hulluks läinud?»

Süüria pagulased

«[Hillary Clinton] on Süüria pagulaste vastuvõtmise poolt, kuigi ISIS on ka ise välja öelnud, et pagulaste seas on samuti nende võitlejaid, kes on terroristid ja kes tulevad läbi Lääne-Euroopa siia meid tapma,» rääkis ta oma kongressi kõnes kommenteerides Clintoni soovi tuua USA-sse rohkem pagulasi.

«Me ei tohiks neid vastu võtta,» ütles ta ka intervjuus MSNBC-ile. «Esiteks, kuna neile tehtav taustakontroll ja küsitlemisprotsess on naljanumber.» Vastates küsimusele, kuidas kavatseb ta lahendada rändekriisi, vastas Giuliani: «Nad tuleb saata tagasi Süüriasse, kuhu nad kuuluvad ja tekitada sinna lennukeelu tsoon.»

Donald Trumpi naisi alandavad märkused

«On fakt, et mehed aeg-ajalt räägivad niiviisi, mitte kõik mehed, aga paljud, lausus ta oktoobris CNNile antud intervjuus.

Kui talt küsiti, kas ta ka ise sellist sõnavara kasutab, ütles Giuliani, et tema sõnul on Trump muutunud.

«Ta eksis. Ma ei õigusta seda. Ma olen nõus, et see on vale. Ma tean, et ka Trumpi arvates on see vale. Ma usun, et see praegu ei ole enam tegemist selle sama mehega, kes ta toona oli.»

Trumpi maksudest kõrvale hoidmine

«See mees on geenius. Ta teab, kuidas maksudega toimetada nii, et see tuleks tema klientide kasuks,» ütles ta oktoobris CNNile.

«Tegemist on täiesti seadusliku viisiga, kuidas maksuseadusandlust tõlgendada. Oleks rumal mitte seda võimalust ära kasutada,» märkis ta ka ühes teises intervjuus ABC Newsile.

Hillary Clinton

«Kas te ei leia, et mees, kes on äriliselt geenius, on USA jaoks palju parem, kui naine, kelle ainus saavutus on olnud tekitada oma e-kirjade läbi kammimisega FBI-le palju tööd,» ütles ta intervjuus ABC Newsile oktoobris.

Pärast esimest presidendikandidaatide debatti septembris kritiseeris ta ka Hillary Clintoni otsust kaitsta 1990. aastate keskel lahvatanud Monixca Lewinsky seksiskandaali ajal oma abikaasat.

«Kui ta pärast 20 aastat abielu Bill Clintoniga ei uskunud Monica Lewinsky't, kes väitis, et ta oli toonase presidendiga vahekorras, siis ta on liiga loll, et olla president,» lausus Giuliani.

Liikumine «Black Lives Matter»

Juulis CBSi saates «Face the Nation» antud intervjuus nimetas Giuliani liikumist, mis tõlkes tähendab mustanahaliste elud loevad, oma olemuselt rassistlikuks.

«Kui te ütlete, et mustade elud loevad, siis see on oma olemuselt rassistlik. Mustanahaliste elud loevad. Valgete elud loevad. Asiaatide elud loevad. Latiinode elud loevad. See pole ameerikalik, vaid rassistlik.» Lisaks märkis ta, et liikumine ei peaks keskenduma politsei vägivallale.