Mõjukas vabariiklane Bruce Jackson: Euroopa peaks Trumpi-ärevusest maha rahunema

-Millised meeleolud valitsevad Washingtonis pärast Donald Trumpi presidendiks valimist?

Praegu valitseb tavapärane valimisjärgne olukord, kõik koonduvad presidendiks valitu selja taha. See on n-ö mesinädalate periood, sest kulub veel 65 päeva, kuni Trumpist saab tegelikult riigipea. Seejärel läheb veel kaks-kolm kuud aega, et senat kinnitaks ametisse inimesed, kelle president välja pakub. Kuigi üldiselt ei seata kahtluse alla mõtet, et värske president peab saama oma meeskonda valida keda tahab, on üsna ruttu selge, et sellega tema valikuvabadus piirdub. Tavaliselt lähevad presidendi soovid täide vaid personali puudutavates küsimustes, raha ega seadusloome osas mitte.