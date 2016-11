Bob Dylan ei lähe Nobeli preemiat vastu võtma

«Rootsi Akadeemia sai eile Bob Dylanilt isikliku kirja, milles ta seletas, et ei saa end detsembris vabaks teha, et tulla Stockholmi Nobeli kirjanduspreemiat vastu võtma.»

«Ta soovib, et saaks auhinna isiklikult vastu võtta, aga muud kohustused kahjuks ei võimalda seda. Ta rõhutas, et Nobeli preemia on tema jaoks väga suur au,» öeldi akadeemia avalduses.

Rootsi Akadeemia lisas, et austab Bob Dylani otsust, ehkki auhinnale isiklikult järele tulemata jätmine on ebatavaline.

Ka varem on mitmed kirjanikud Stockholmi tseremooniale sõitmata jätnud - Doris Lessing oli selleks liiga vana, Harold Pinter oli haiglas ja Elfriede Jelinek on sotsiofoob.

Bob Dylan ei ole aga pääsenud Nobeli loengust, mis tuleb pidada kuue kuu jooksul alates 10. detsembrist.