Tšehhi toetab Ivana Trumpi saamist USA suursaadikuks Prahas

Washington "ei saaks saata paremat suursaadikut Prahasse", ütles Zeman, kes on avaldanud heameelt ka Trumpi saamise üle presidendiks.

Ivana Trumpi toetas ka Tšehhi peaminister Bohuslav Sobotka, öeldes riigiraadios, et "USA ja Tšehhi sidemed ainult tugevneksid".

Ivana Trump, neiupõlve nimega Ivana Zelníčková, ütles reedel New York Postile: "Ma teen ettepaneku, et minust saaks suursaadik Tšehhi Vabariigis".

Ta märkis eelistena Tšehhis sündimist ja keelesidemeid ning lisas: "Ma olen üsna tuntud kogu maailmas."

Ivana on Donald Trumpi esimene naine, neil on kolm ühist last. Ivana ja Donald abiellusid 1977. aastal ja lahutasid 15 aastat hiljem.