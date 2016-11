Poola parlament langetas pensioniiga

Valitsev konservatiivne erakond Seadus ja Õiglus (PiS) lubas seda oma 2015. aasta valimiskampaanias, kui varasem liberaalne administratsioon oli selle järkjärgult tõstnud 67. eluaastani.

"Kõikide reformide, sealhulgas ka pensionisüsteemi rahastamine on eelarves tagatud," ütles peaminister Beata Szydło parlamendis.

Opositsioon kardab, et pensioniea langetamisel on kulukad tagajärjed, kuna riik juba praegu osaliselt subsideerib pensione.

"Kui te ütlete poolakatele, et saab olema varasem pensionile minek, siis see tähendab näljapensioni - juba praegu. Tulevastele põlvkondadele tähendab see mitte mingit pensioni," ütles opositsioonierakonna Nowoczesna saadik Paulina Hennig-Kloski.

PiS-i valitsus juba viib ellu oma tähtsaimat projekti, lastetoetuse programmi, millega pered saavad iga kuu 500 zlotti (110 eurot) iga lapse kohta alates teisest lapsest.

Programm läheb sel aastal maksma 17 miljardit zlotti (3,8 miljardit eurot) ja järgmisel aastal juba 24 miljardit zlotti.

Poola valitsus võttis vastu ka seaduse, millega muudetakse teatud ravimid rohkem kui 75-aastastele inimestele tasuta kättesaadavaks.