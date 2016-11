NATO sõjalise komitee juht: Trumpi ütlused alliansi kohta pole tõsised

USA presidendiks valitud Donald Trumpi ütlus, et Ühendriigid võivad taanduda NATO alusleppega võetud kohustustest ei ole tõsine, kuna see lepe on Ameerikale ja tema liitlastele nii siduv ja tähtis, et ükski president "ei julge" seda muuta, ütles NATO sõjalise komitee juht kolmapäeval.