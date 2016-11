USA juudid ja moslemid lõid käed, et kaitsta end Trumpi eest

USAs sündinud või sinna kaua aega tagasi elama asunud, USA kodakondsusega juudid ja moslemid lõid käed, et kaitsta end üheskoos jaanuaris presidendiks saava Trumpi plaanide eest, edastab The Independent.

Ameeriklastest juudid ja moslemid asutasid uue organisatsiooni, kuna nende arvates võib Trumpi administratsioon hakata neid kiusama ja diskrimineerima.

USA meedia arvates on tegemist suure sammuga, sest ajalooliselt on juudid ja moslemid olnud vaenlased, kuid nüüdsed olukorras peavad nad jõud liitma, et astuda vastu valgenahalistele paremäärmuslastele ja natsionalistidele, kelle häälekandjaks Trump mitmes mõttes on.

Juutide ja moslemite teatel ei pruugi Trumpi plaanitavad diskrimineerimised puudutada vaid neid, vaid ka teisi gruppe, keda saab liigitada kas rahvus- või usuvähemuse hulka.

Juutide ja moslemite uus ühine organisatsioon kannab nime Muslim-Jewish Advisory Council, sinna kuulub juba mitu USAs tuntud inimest, nende seas näiteks demokraadist senaator Joe Lieberman ja vabariiklasest senaator Norm Coleman, nad mõlemad on juudid.

Kuulsatest USA moslemitest kuuluvad sellesse organisatsiooni ärimees Farooq Kathwari, sisekujundaja Ethan Allen ning kirjanik ja aktivist Rabia Chaudry.

Uue organisatsiooni loomise mõte tekkis juba paar kuud tagasi, kui USAs oli valimiskampaania alles käimas ja Trumpi kõned tekitasid inimestest stressi.

Sel nädalal avalikustati, et loodi uus juute ja moslemeid ühendav organisatsioon, samas aga ei mainutud otse, et see asutati Trumpi vähemusvastase viharetoorika ja tulevikuplaanide tõttu.

«Me ei teinud seda otseselt valimistulemust silmas pidades, pigem oli sellise organisatsiooni loomiseks aeg küps. Oleme paljudes küsimustes samal arvamusel, miks mitte siis koos tegutseda?» küsis selle organisatsiooni juht Bob Silverman.

2015. aastast on USA moslemikogukonnad hirmul, kuna valimised võitnud Trump on silmnähtavalt moslemivastane.

Trumpi üleminekumeeskond olevat juba arutanud, kas kõik USAs elavad moslemid peaksid end kohustuslikus korras elukohas asuvas politseijaoskonnas registreerima ja kas neid peaks jälgima hakkama.

Ameeriklaste arvates kasvab Trumpi ajastul kodanike järele nuhkimine, koos sellega ka inimõiguste rikkumine ja vihakuriteod.