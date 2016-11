Video: Trumpi lapselapsest on saanud Hiinas staar

Video on tehtud selle aasta veebruaris, kui Trumpide pere tähistas hiina uue aasta, mis sel aastal on punase ahvi aasta, saabumist.

Ivanka Trumpi tütar Arabella ja tema hiina keele oskus on hiinlastele meeltmööda ning väike tüdruk on seal väga populaarne. Video tegemise ajal oli ta nelja-aastane, selle aasta juulis sai viieaastaseks.

Arabellast tehtud videot on Hiina sotsiaalmeedias vaadatud 8,7 miljonil korral ja see on saanud 20 000 meeldimist.

Arabella loeb videol Hiinas populaarset lasteluuletust «Talupoegade auks», mida õpetatakse seal juba väikelastele, kes alles on hakanud rääkima.

Hiinlased kommenteerisid, et väikese ameeriklanna hiina keele hääldus on suurepärane ja ta kannab luuletust ette sama hästi nagu hiina lapsed.

Oli ka neid, kes viskasid Trumpide üle nalja, öeldes et Trump käskis lapselapsel hiina keelt õppida, et saada tema abil teada, mida hiinlased ta kohta tegelikult arvavad.

Donald Trump süüdistas oma kampaaniakõnedes, et Hiina röövib USAst töökohti, samas aga on üsna palju neid, kes tema majanduslikke seisukohti toetavad.

Lisaks lapselaps Arabellale on Hiinas populaarne ka Trumpi tütar Ivanka, seda just oma kena välimuse ja moefirma tõttu.

Hiina «Twitteris», mis kannab nime Sina Weibo, oli Trumpil presidendikampaania ajal 19 000 järgijat.