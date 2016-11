Mehhiko kutsus oma kodanikke USAs säilitama rahu

Pidades silmas USA presidendiks valitud Donald Trumpi lubadust deporteerida ebaseaduslikud migrandid, kellel on kuritegelik register, avaldas Mehhiko välisministeerium 11 sammu, mida astutakse saatkonna ja 50 konsulaadi kaudu USAs, et mehhiklased saaksid vältida langemist pettuse ja tagakiusamise ohvriks.

«Kaaskodanikud, need on ebakindlad ajad. Olge rahulikud. Ärge langege provokatsioonidesse ja ärge laske end lolliks teha,» ütles välisminister Claudia Ruiz Massieu Twitteris postitatud videoläkituses.

Programmi eesmärk on anda informatsiooni võimalikest migratsioonisammudest, mis võivad aset leida alates veebruarist.

Ruiz Massieu ei nimetanud konkreetselt Trumpi, kes annab 20. jaanuaril ametivande.

Trump ütles pühapäeval eetrisse läinud intervjuus telekanali CBS saatele '60 minutit', et kuni kolm miljonit dokumentideta migranti, kellel on kuritegelik register, saadetakse riigist välja või pannakse trellide taha.

USA võimude hinnangul elab riigis 11-12 miljonit dokumentideta migranti, enamik neist Mehhiko päritolu.

Mehhiko välisministeerium ütles, et aktiveerib tasuta ööpäevaringse kuuma liini, et aidata neid, kellel on kahtlusi migratsioonimeetmete suhtes või kes tahavad teada anda vahejuhtumitest.

Ministeerium kutsub USAs elavaid mehhiklasi hoiduma konfliktsetest olukordadest ega astuma samme, mis võivad viia haldus- või kriminaalmeetmeteni.

Ruiz Massieu rõhutas, et me oleme teile lähemal kui kunagi varem, et hoida teid kursis, saata teid ja kaitsta teid.

«Te ei ole üksi, meie oleme teiega,» lisas ta.

President Enrique Pena Nieto kavatseb kohtuda Trumpiga veel enne tema ametisseastumist jaanuaris.