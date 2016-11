Trump ei ole suutnud esimese välisjuhiga kohtumise kohta kokku leppida

Jaapani ametnikud teatasid eile, et neid ei ole veel teavitatud, kus täpsemalt New Yorgis kavandatud kohtumine aset peaks leidma ja kes sinna kutsutud on. Samuti ei ole selge, kelle poole küsimuste korral pöörduda.

Kohtumist ümbritsev segadus annab Trumpi puhul tunnistust sellest, et lõdva graafikuga ärimehest on keeruline teha vettpidava ajakava ja toimiva valitsusega presidenti.

Jaapani ja USA ametnikud ütlesid täna, et välisministeerium ei ole kohtumise korraldamisel tegev ning logistilised ja protokollilised üksikasjad, mis tavaliselt määratakse eelnevalt kindlaks, on siiani lahtised.

«Selle ümber on olnud palju segadust,» sõnas üks Jaapani ametnik.

Kohtumises lepiti kokku alles eelmisel nädalal ja Trumpi meeskond on olnud hõivatud nõupidamistega uue valitsuse moodustamise osas. Kuigi riigijuhid peavad vahetevahel spontaanseid kohtumisi piirkondlikel kogunemistel, on ebatavaline, et riigijuhid kohtuvad Ühendriikides ilma detailse planeerimiseta.

Välisministeeriumi kõneisik John Kirby teatel ei ole Trumpi meeskond võtnud välisministeeriumiga ühendust ei valitsuse vahetamise asjus ega küsinud nõu välisjuhtidega kohtumise osas.

Trumpilt oodatakse kohtumisel Abega kinnitust, et koostöö Jaapani ja Aasia partneritega jätkub presidendi vastuolulisest kampaaniaretoorikast hoolimata.