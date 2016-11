Video ja galerii: USA mehhiklased kardavad Trumpi tara

USA-Mehhiko müür on täpselt sama palju isiklik, kui see on poliitiline. See on koht, kus lahusviibivad pered saavad taas kohtuda. See müüriosa asub San Diego ja Tijuana vahel, märgitakse videos.

Ramon Burnoa kohtub siin igal nädalavahetusel oma tütardega. «See on hetk, kui me saame taas teineteise seltskonda nautida. Ja me näeme teineteist vähemalt mõned sekundid või minutid.»

Üks vastvalitud president Donald Trumpi valimislubadusi on ehitada veel rohkem ja suuremaid piiritarasid. «Ma ei tea, kui tõsi taga tal selle tara ehitamisega on, aga ma arvan, et see on hetkel meie suurim hirm. Sest kui nad selle ära teevad, ei saa me enam oma peredega siin kohtuda, isegi kui see on vaid mõneks minutiks.»

Ka Ramoni tütar Erika on oma pere tuleviku suhtes murelik. «See on ainus võimalus mul oma peret näha, sest nemad ei saa tulla siia ega mina ja mu õde ei saa minna sinna. Muidugi oleme me mures. Ma arvan, et kõik siin on.»

Paljud USA poolel elavad sugulased on ilma registreerimata ja kardavad maalt välja saatmise pärast.

«Ma arvan, et Trump hakkab ebaseaduslike immigrantide nende töökohtades ja see on nende kõige nõrgem koht, sest ilma tööta pole siin võimalik ellu jääda. Siin ei ole kunagi varem olnud presidenti, kes oleks teinud latiinode ja mehhiklaste kohta nii palju rassistlikke märkusi.»