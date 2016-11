Hiina keelab Kim Jong-uni paksunaljad

Hüüdnimed nagu «Paks Kim» ja «Kim Paks Kolmas» on aasta jooksul sotsiaalmeedias kulutulena levinud, eriti Hiina populaarseimas platvormis Sina Weibo.

Vastusena kinnitamata väidetele, et Põhja-Korea on käskinud Hiinal ahistamine lõpetada, on sotsiaalmeedia kasutajad tulnud lagedale üha loomingulisemate nimedega. Üks viimaseid raskesti tõlgitavaid leiutisi on «Kolmas Kim Poolkuu», «kolmas» nimes viitab sellele, et Kim Jong-un on valitsejate reast juba kolmas Kim.

Väidetav Põhja-Korea palve tögamine lõpetada on viinud laialdase avaliku huvini – erinevad hüüdnimed on internetisaidi keelatud otsisõnade edetabeli tipus.

Hoolimata sellest, kas teated Kimi armastusest Šveitsi juustu, molluskite ja viski vastu on tõesed, on fotodelt selgelt näha, et mees on peale 2011. aastal ametisse astumist ilmselgelt juurde võtnud.

Lõuna-Korea luureteenistuse andmetel on Kim Jong-un nelja aastaga võtnud juurde 40 kilo.