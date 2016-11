Duterte ähvardab Filipiinid Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust välja viia

Duterte ütles enne lendu Peruusse Aasia ja Vaikse ookeani liidrite iga-aastasele kohtumisele, et ÜRO ei ole suutnud sõdu peatada. Kui Hiina ja Venemaa otsustavad luua uue maailmakorra, on tema esimene, kes nendega ühineb ja ÜRO-st lahkub, sest viimases on jäme ots USA käes.

Duterte kritiseeris ka ülemaailmset kliimalepet, sest selle rikkujatele ei ole ette nähtud karistusi ning pole selge, missugused tööstusriigid toetavad rahaga arenguriikide püüdeid maakera soojenemist pidurdada. Sellepärast ei tahagi presidendiks valitud Donald Trump kulutada USA raha võitluseks kliimamuutuse vastu, seletas Filipiinide riigipea.

Duterte ütles, et kaalub võimalust tuua Venemaa eeskujul Filipiinid ICC-st välja, sest seal pekstakse ainult väikseid, aga tuhandete Süürias ja Iraagis pommirünnakutes hukkuvate naiste ja laste heaks ei tehta midagi.

Filipiinide president kohtub Limas ka Vene riigipea Vladimir Putiniga. Ta palus omavahelist kohtumist põhjendusega, et tahab Putini kui oma iidoliga sõbraks saada.

Inimõiguslased väidavad, et Duterte uimastivastases võitluses on juulist alates surma saanud üle 4000 arvatava uimastikasutaja ja diileri, mille eest võidakse ta Rahvusvahelise Kriminaalkohtu alla anda.