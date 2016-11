Hiina ütles Trumpile, et kliimasoojenemine ei ole nende väljamõeldis

Nii Ronald Reagan kui George H.W. Bush toetasid rahvusvahelist kliimakoostööd veel enne, kui Hiina üldse teada sai, et säärased kõnelused alanud on, sõnas Liu eile ÜRO kohtumisel Marrakechis.

Trump säutsus Twitteris 2012. aastal, et globaalne kliimasoojenemine on hiinlasete väljamõeldis, et muuta Ühendriikide tööstus konkurentsivõimetuks. Hiina esindajad on selle väite tagasi lükanud.

«Vaadates kliimakõneluste ajalugu, algatati see vabariiklaste toetusega Reagani ja vanema Bushi administratsiooni ajal 1980. aastatel,» sõnas Liu meediakohtumisel.

Peale Reagani surma 2004. aastal on tema valitsuse ajal riigisekretäri ametit pidanud George Schulzist saanud üks häälekamaid kliimasoojenemise vastaseid vabariiklasi.