Valls: Euroopa on kokkuvarisemise äärel

Vallsi sõnul on Saksamaa ja Prantsusmaa telg, mille ümber Euroopa Liit tekkis, ning nad peavad nüüd aitama blokil tulla toime migratsioonikriisi, solidaarsuse puudumise, Brexiti ja terroriohuga, vahendab Reuters.

«Euroopat ähvardab kokkuvarisemine,» sõnas Valls ajalehe Sueddeutsche Zeitung korraldatud üritusel Berliinis. «Seega lasub Saksamaal ja Prantsusmaal hiiglaslik vastutus.»

Peaminister lisas, et Prantsusmaa peab jätkama oma majanduse avamist ning Saksamaa ja ülejäänud Euroopa Liit peavad stimuleerima majanduskasvu ja töökohtade loomist ning suurendama riigikaitset.

Ajal, mil Suurbritannia peab Euroopa Liiduga läbirääkimisi ühendusest lahkumise osas, sõnas Valls, et EL ei tohi lasta Suurbritannial leppida ainult paremate palade valimisega.

«Kui lubada neil saada kõik privileegid ilma kohustusteta, siis avame sellega ukse ka teistele riikidele EL-ist lahkumiseks,» ütles Valls.

Suurbritannia üheks põhiliseks argumendiks liidust lahkumiseks oli migrantide sissevoolu peatamine ning Valls sõnas, et ühendus peab kontrolli oma piiride üle tagasi võtma. Tema sõnul näitab Brexit ja Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel, kui oluline on kuulata rahulolematuid kodanikke. Ta lisas, et poliitikud, kes kardavad otsuste langetamist, avavad ukse populistidele ja demagoogidele.

Prantsusmaal näitavad arvamusküsitlused, et järgmise aasta presidendivalimised võib võita parempoolse Rahvarinde kandidaat Marine Le Pen, kes on tugevalt Euroopa Liidu ja immigratsioonivastane.

Vallsi sõnul on Trumpi võit Le Peni võimalusi suurendanud: «Pärast 8. novembrit on muutunud maailmas ja Euroopas see, et sellised asjad on võimalikud.»