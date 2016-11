Lukašenko: meil tehakse nii palju vigu, et Stalin võpataks

«Ma ei näe, et meie ajaloost oleks vaja midagi välja heita. Vaat teie Venemaal materdate Stalini aega. Meil seda ei ole. Ja mitte sellepärast, et seal ei oleks olnud vigu. Oli! Meil tuleb enne mineviku materdamist vaadata tänapäeva. Meil tänapäeval on teiega nii palju vigu, et näeks neid Stalin, ta võpataks,» ütles Lukašenko Vene meediale antud pressikonverentsil.

«Seepärast ei maksa möödaniku kividega pilduda. Teate, ajalugu on tihti poliitika järgi kohandatud. Me püüame Valgevenes seda vältida. Ja minu meelest saime sellega hakkama,» sõnas president.

«Midagi täiuslikku ei ole olemas. Tuleb püüda vaadata ajalugu objektiivselt. Ma ei lubaks mõnitada ühtegi ajaloolist sündmust. Ei maksa millegi nimel möödanikku tampida,» lisas ta.