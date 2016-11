Trumpi toetaja: rajame moslemite registreerimiseks kinnipidamislaagrid

Endine Ühendriikide mereväe teenistuja Carl Higbie pani ette, et Ameerika Ühendriikidesse võiks rajada riiki sisenevate islamiriikidest pärit migrantide registreerimiseks laagrid Teise Maailmasõja-aegsete jaapanlaste kinnipidamislaagrite eeskujul.

Higbie lausus, et president peab tegema kõik, et kaitsta esimese asjana oma riiki ja vastas saatejuhi küsimusele, ega ta ometi ei mõtle kinnipidamislaagrite rajamist, et kaaluks seda varianti.

Kampaania jooksul sõnas ka Donald Trump, et oleks olenevalt olukorrast toetanud Jaapani-süsteemi sisseseadmist ning mainis, et rahvusliku julgeoleku tagamiseks on tarvilik moslemitest immigrantide äärmuslik kontrollimine.

Eelnevalt on Higbie kaitsnud ka Steve Bannoni strateegiajuhiks nimetamist. Mitmed Kongressis olevad demokraadid on kutsunud Trumpi Bannonist loobuma, öeldes, et ta on antisemiitlike, misogüünsete ja rassistlike vaadete eestkõneleja.