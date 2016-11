EL-i liikmesriigid kiitsid heaks viisavabaduse Ukrainaga

EL-i 28 liikmesriiki andsid nõusoleku Ukraina kodanike viisavabale viibimisele EL-i riikides kuni 90 päeva iga 180-päevase perioodi jooksul, sest Kiiev on täitnud kõik viisavabaduse tingimused, teatati avalduses.

«Tõsiseltvõetavad reformid on õige tee ja seda tuleks julgustada,» ütles EL-i eesistujariigi Slovakkia suursaadik Peter Javorčík avalduses. «Samuti on mul hea meel, et meie otsus saadab positiivse sõnumi enne Ukraina-EL-i tippkohtumist 24. novembril.»

Viisavabaduse Ukraina kodanikele peab heaks kiitma ka Euroopa Parlament.

Viisavaba reisimine on osa 2014. aasta juunis allkirjastatud Ukraina-EL-i assotsiatsioonileppest. Brüssel nõudis tihedamate poliitiliste ja majanduslike sidemete eest Ukrainalt reforme korruptsiooni väljajuurimiseks ning tagamist, et õiguste kaitse ja demokraatlikud standardid riigis vastaksid EL-i nõuetele.