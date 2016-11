Ametnikud tõrjuvad jutte idapöördest

Postimehe andmeil on just need jutud põhjus, miks esimese sõnumina tuli koalitsioonikõnelustelt kinnitus, et jätkatakse kindlalt senisel välis- ja julgeolekupoliitilisel kursil. Ka saadetud seetõttu vaata et üleöö Washingtoni asju selgitama kaitseminister Hannes Hanso (SDE) – praeguse valitsuse olulise taseme ministrina, kelle partei kuulub ka järgmisse võimuliitu.

Üks Eesti valitsuskriisi esimesi pikemaid kajastusi ilmus 7. novembril New York Timesis. Selle kandvate teemade seas on väidetav avang, mille võimuvahetus annab Keskerakonnale, millel, nagu laia rahvusvahelise levikuga lehe lugejaile meenutatakse, on pikaajalised sidemed Vladimir Putini Ühtse Venemaaga.