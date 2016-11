Obama kutsus Trumpi Venemaale normide rikkumise korral vastu seisma

Trump väljendas valimiskampaania ajal korduvalt imetlust Vene presidendi Vladimir Putini suhtes ning ütles mõne päeva eest telefonikõnes Vene presidendiga, et loodab normaliseerida kahe riigi suhted.

Obama ütles Berliinis ühisel pressikonverentsil Saksa kantsleri Angela Merkeliga, et Venemaa on tähtis riik ning sõjaline suurvõim, kellel on mõju kogu maailmas.

President ütles, et ei eelda Trumpilt oma valitsuse lähenemise täielikku järgimist, ent ta ei tohiks võtta kasutusele realpoliitilist lähenemist ja eeldama, et «kui me sõlmime Venemaaga kokkuleppeid, isegi kui see põhjustab inimestele kannatusi, rikub rahvusvahelisi norme, jätab mõned väikeriigid haavatavaks või tekitab pikaajalisi probleeme piirkondades, nagu Süüria, et me teeme lihtsalt seda, mida antud hetkel mugavaks peame».

«Sellest kuuleme rohkem edaspidi presidendi meeskonna moodustamise protsessi käigus,» lausus ta.

USA president nimetas ühtlasi Merkelit silmapaistvaks partneriks.

«Saan öelda vaid seda, et kantsler Merkel on olnud silmapaistev partner ning ta on meie lähimate liitlaste seas ehk ainus liider, kes oli ametis juba siis, kui ma ametisse astusin,» sõnas USA president.

Obama lisas, et ehkki ta ei ole alati kõiges Merkeliga sama meelt olnud, hindab ta kantsleri ausust, mõtlikkust ja usaldusväärsust.

«Ta on olnud silmapaistev mitte üksnes pühendumuses Saksa rahva huvide eest seismisele, vaid ka tunnistamises, et osa võimekast juhtimisest on ka kogu maailmaga lävimine,» lausus ta.