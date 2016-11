Pildid: Lõuna-Koreas katkestati lennuliiklus, et õpilased saaksid teha eksameid

Lõuna-Korea võimude käsul katkestati seal mõneks ajaks kogu lennuliiklus ning kauplused pidid olema avatud südaööni, edastab The Independent.

Ülikooli sisseastumist võimaldavad eksamid kestsid kaheksa tundi ning edukatel on võimalik pääseda Lõuna-Korea üli- ja kõrgkoolidesse. Selles riigis mõjutab ülikooli lõpetamine nii karjääri, palga suurust kui abiellumisväljavaateid.

Kindlustamaks, et kõik selle aasta 606 000 ekamitegijat jõuaksid koolidesse õigeks ajaks ja ei jääks liiklusummikutesse, avati suuremad poed üks tund hiljem, samuti algas firmades ja Seouli börsil töö tunnivõrra hiljem.

Lennundusametnike käsul katkestati eile pärastlõunal kohaliku aja järgi lennuliiklus 30 minutiks, et õpilased saaksid teha emakeele eksamit, mis oli kuulamiseksam.

Samuti katkestati ehitusobjektidel töö, et sealne müra ei segaks 1183 ekasmpaigas eksameid teinud õpilasi.

Politseinikud aitasid eksamile hiljaks jäävaid õpilasi, transportides neid oma autode ja mootorratastega eksamipaika.

Eksamid, milles põhirõhk oli matemaatikal, keemial, füüsikal, bioloogial, korea keelel ja võõrkeeltel, algasid eile kell 9.00 kohaliku aja järgi ja lõppesid kaheksa tundi hiljem.

Telekanalid kandsid eksamipalavikku üle, ekaanidel oli näha närvilisi ja higistavaid õpilasi, kuid ka nende erutunud ja psiarates vanemaid, kes kaasa elasid.

Nooremad õpilased jagasid vanematele õpilastele, kes eksamied tegid head õnne toovaid riisikooke.

Lõuna-Korea haridussüsteemi peetakse lääneriikides üheks paremaks, kuid kriitikute sõnul on õpilased liiga suure surve all, kuna ühiskond nõiuab neil edukas olemist. Lõuna-Koreas on lastel ja noortel arenenud riikide seas enim depressiooni ja palju enesetappe.

Pakljud vanemad suundusid laste eksamite ajaks templitesse palvetama, et lapsed edukad oleksid, süütasid seal küünlaid ja kirjutasid palveid.