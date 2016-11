Lapsed kirjutavad Donald Trumpile kirju, milles paluvad tal olla hea president

Oma kampaaniakõnedes oli Trump üsna ründav, kasutades viharetoorikat nii moslemite, mehhiklaste, seksuaalvähemuste kui naiste vastu, edastab The Independent.

USA meedia teatel on vanemad ja õpetajaid pidanud lastele selgitama, miks Trump on ründav ja kasutab vulgaarset keelt.

Seattle’is elav Molly Spence Sahebjami käivitas Facebooki grupi «Dear President Trump: Lettres from Kids About Kindness» (Kallis president Trump: laste kirjad headusest), milles kutsub lapsi üles kirjutama tulevasele presidendile Trumpile heade soovidega kirju.

Demokraat Hillary Clintonit toetanud ameeriklanna sõnul on nii vanemad kui lapsed Trumpi solvangutest ja äärmuslikest seisukohtadest häiritud.

Spence Sahebjami arvates on Trump saanud laste silmis «pahaks onuks», kes vihkab paljusid ja tahab halba ning lapsed on selle tõttu hakanud tundma muret, mis saab Trumpi presidendiks saades nende pereliikmetest ja sõpradest.

Spence Sahebjami Facebooki kirjaprojekt sai alguse ta enda viieaastasest pojast, kes tuleviku pärast muret tundis.

«Ütlesin talle, et me peaks Trumpile kirja kirjutama ja selgitama, mis meie arvates valesti on. Poeg kirjutaski talle kirja, » teatas ema.

«Dear President-elect Trump, please be a good president. Be kind to all people. Some people in my family are a special religion and they are not bad guys (Kallis presidendiks valitud hr. Trump, palun ole hea president, ole kõikide inimeste vastu hea. Minu perekonnas on inimesi, kes on moslemid ja nad ei ole pahad).

Spence Sahebjami rääkis sellest kirjast oma sõpradele, kelle lapsed ka sellised kirjad kirjutasid. Facebookis asutati lehekülg, kuhu need üls riputati.

Reeglite kohaselt peavad Trumpile mõeldud kirja kirjutaja olema alla 18-aastane, sisu peab olema positiivne, mitteründav ja heatahtlik.

Ameeriklanna kutsus USA vanemaid üles ergutama oma lapsi Trumpile kirju kirjutama ja heatahtlikult valitsema.

Neid kirju saab jagada sotsiaalmeedias hashtagi #kidsletterstotrump all.

Kui alguses olid Facebooki Trumpi kirjade grupis 200 sõpra, siis nüüdseks on neid 9000 ja arva suureneb kogu aeg.

Spence Sahebjami teatel on tegemist kinnise grupiga, et sinna ei saaks postitada vihakirju ja –sõnumeid.

Üks väike tüdruk pakkus, et temast võiks saada Donald Trumpi nõunik headuse asjus.

«Kallis härra President! Palun ole hea ja ära ütle inetuid asju. Rahuneda aitavad mediteerimine, lugemine ja puhkamine. Õnne sulle uues ametis ja anna mulle teada, kui sul minu abi vaja läheb,» kirjutas kuueaastane Szaba Hylland.

Tüdruku emal Angela Hyllandil on hea meel, et ta tütar on presidendi küsimuses aktiivne.

Veel üks laps, kes on seitsmeaastane briti tüdruk Keyla, tegi 12. punktilise nimekirja asjadest, mida Trumpil heaks saamiseks teha tuleks.

«1. Ütle ja tee häid asju, ära süüdista teisi, kui oled ise vea teinud, ära valeta, ära karju inimeste peale, käitu kenasti, ära õpeta inimesi, mida teha, ütle alati «tänan» ja «palun», kuula teisi, ära kasuta roppusi, ära solva, aita inimesi ja ole teistsugusena hea»

Veel oli laste kirju, milles naid mainisid Trumpi plaani ehitada USA-Mehhiko piirile turvatara ning et neil on Mehhiko päritolu klassikaaslasi, kes kardavad USAst väljasaatmist.

Spence Sahebjami loodab, et Trump võtab lapsi kuulda, kuna presidendiks saaja kõige noorem laps on kümneaastane poeg Barron. Seega saab ta aru, kuidas lapsed mõtlevad.

Fotosid kirjadest vaata siit.