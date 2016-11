Soome populaarseimaks parteiks tõusis Keskerakond

SDP on teisel ja võimuliitu kuuluv Koonderakond (Kokoomus) kolmandal kohal.

Keskerakonda toetab reedel avaldatud küsitlustulemuste põhjal 20,9, SDP-d 20,4 ja Koonderakonda 18,6 protsenti vastanuist.

Põlissoomlaste toetus on jäänud pidama 10 protsendi ümbrusse, oktoobrikuise küsitlusega võrreldes on see tõusnud 0,4 protsendipunkti võrra ja ulatub 10,1 protsendini. Eelmise aasta parlamendivalimistest saadik on Põlissoomaste toetus aga kahanenud 7,5 protsendipunkti.

Valitsusparteide Keskerakonna, Koonderakonna ja Põlissoomlaste kogutoetus on 49,6 protsenti.

Opositsioonierakondadest langeb jätkuvalt roheliste toetus, ulatudes 11,6 protsendini. Veel juunis oli see 13,6 protsenti.

Küsitlusest ilmnes, et suur osa inimestest ei taha või ei oska oma parteilist eelistust öelda. Vastamata jättis 38 protsenti küsitletuist.

TNS-Gallupi arvamusuuring hõlmas 2200 inimest, andmeid koguti 17. oktoobrist 11. novembrini.