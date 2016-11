Eestit alandanud Gingrich jääb Trumpi valitsusest välja

Arvati, et Gingrich, kes avaldas hiljuti arvamust, et Eesti on Peterburi äärelinn ja mitte väärt tuumakonflikti Venemaaga, saab Trumpi valitsuses endale kaitse-, sotsiaal-, tervise- või välisministri koha.

Eile tegi 73-aastane Gingrich aga McClatchyle antud intervjuuga lõpu spekulatsioonidele, sõnades, et valitsuse liiget temast ei saa ning ta kavatseb keskenduda strateegilisele planeerimisele. Ta ei täpsustanud, kas otsus valitsusest välja jääda oli tema või Trumpi tehtud. Trumpi meeskond teadet ei kommenteerinud.