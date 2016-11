Amnesty ärgitab Venemaad välisagendi seadust tühistama

Seaduse jõustumisest möödub neli aastat ja selle puhul ärgitas Amnesty loobuma seadusest, millel on vabaühenduste jaoks laastavad tagajärjed.

Seadus kohustab organisatsioone, mille tegevust määratletakse poliitilisena ja mis saavad rahvusvahelist toetust, end välisagentidena registreerima.

Paljud ühendused on selle mõjul hädavajalikust välistoetusest ära öelnud, paljud teised on aga pärast seaduse jõustumist 2012. aasta 12. novembril kinni pandud.

Nn välisagendid peavad esitama iga kolme kuu tagant dokumendid oma rahastuse üksikasjade kohta.

Amnesty hoiatab, et seadus on kodanikuühiskonna tuleviku seisukohalt väga ohtlik, sest ellu jäävad vaid need vabaühendused, mis toetavad kõhklematult valitsuse poliitikat.