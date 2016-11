Kuidas seletas Obama Trumpi võitu oma tütardele?

Kui USA väljaanne The New Yorker küsis presidendilt, kuidas ta Trumpi võitu oma tütardele seletas, vastas Obama: «Ma ütlesin neile, et inimesed on keerulised. Ühiskonnad ja eri kultuurid on väga keerulised... See ei ole matemaatika, bioloogia ega keemia. Tegu on elavate organismidega ja see on segane värk. Sinu ülesanne korraliku kodaniku ja inimesena on pidevalt leida kinnitust ja võidelda selle eest, et inimesi koheldaks hoolivalt, austusväärselt ja mõistvalt.

Ja kui sa pead elu jooksul silmitsi seisma vastulöökidega, siis ära hakka arvama, et maailma lõpp on käes. Vaid ütle, okei ja püüa üles leida need kohad, kus sa saad edasi liikuda.»

Pärast valimispäeva on Trumpi ja Obama suhted kulgenud - vähemalt avalikkuse ees - lepitavas toonis. Möödunud nädala erakohtumise lõppedes kinnitas Obama, et teeb omalt pool kõik, et võimu üleandmine Trumpile oleks sujuv.