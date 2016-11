Türklaste asüülitaotluste arv Saksamaal on kahekordistunud

Türgi president Recep Tayyip Erdoğani valitsuse ulatuslikud repressioonid putši järel on pingestanud Berliini-Ankara suhteid.

Migratsiooniameti teatel olid türklased esitanud oktoobri lõpuks 4437 poliitilise varjupaiga taotlust, mullu tuli neid kogu aasta jooksul 1767.

Taotluste arv on pidevalt tõusnud - juulis esitati neid 275, oktoobris aga juba 485. Migratsiooniameti sõnul ei saa seda tingimata riigipöördekatsega seostada, kuid konservatiivide parlamendiliige Stephan Mayer ütles, et eeldatavasti suureneb Saksamaalt poliitilist varjupaika paluvate türklaste arv veelgi.

Välisminister Frank-Walter Steinmeier ütles eelmisel nädalal, et Berliin soovib aidata tagakiusatud teadlastel, kultuuritöötajatel ja ajakirjanikel, kes ei saa enam Türgis töötada, Saksamaale tööle tulla.

Mayer aga ütles, et me ei saa lahendada Türgi probleeme sellega, et kutsume kõik režiimi suhtes kriitilised kodanikud siia.

«Sellist teenet ei tohiks me president Erdoğanile teha. Sest just seda ta tahab - opositsioonist vabaneda.»