Türgi ohvitserid otsivad NATO riikides asüüli

NATO peasekretär Jens Stoltenbergi sõnul on mitmed välisriikidesse teenima määratud Türgi ohvitserid palunud sihtriikides poliitilist varjupaika, kuid ta ei nõustunud avalikustama asüülitaotlejate isikuid ega põhjuseid. Asjaga seotud riigid menetlevad taotlusi eraldi.

«Mõned Türgi ohvitserid, kes töötavad NATO struktuurides, on palunud asüüli riikides, kuhu nad on tööalaselt lähetatud,» ütles Stoltenberg.

Stoltenberg, kellel seisab pühapäeval ees visiit Istanbuli, sõnas, et NATO struktuurides on toimunud Türgi personali vahetumise tõttu mitmeid muudatusi. Peasekretär lisas, et ta ootab Türgilt nende positsioonide täitmist.

Pärast riigipöördekatset on Türgis ametist kõrvaldatud üle 110 000 inimese, paljud neist sõjaväelased.

Saksamaa migratsioonibüroo teatas täna, et on saanud Türgi kodanikelt oktoobri lõpu seisuga kokku 4437 poliitilise varjupaiga taotlust. Eelmisel aastal oli see arv kokku 1767.

ÜRO sõnavabaduse monitooringurühma liige David Kaye hoiatas riigipöördekatse järel Türgis valitseva kurjakuulutava õhkkonna eest.

«Ma ütleks, et järeldused on võrdlemisi sünged ja peegeldavad sügavaid arvamus- ja sõnavabaduse piiranguid, mis riigis valitsevad,» sõnas Kaye.

Türgi eitab süüdistusi ja kasutab ebaõnnestunud riigipöördekatset vastaste eemaldamiseks, väites, et kõik, kelle süüd putšikatses tõestada ei õnnestu, vabastatakse.