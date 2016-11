Putin: Venemaa töötab välja uusi relvi

Venemaa püüab arendada nüüdisaegset relvatehnoloogiat, töötades välja laser-, ülehelikiireid ja robotrelvi, ütles Putin.

President ei maininud ühtki konkreetset relvaprogrammi, kuid sõjaväeametnikud on rääkinud tööst ballistiliste rakettide uute lõhkepeade kallal, mis suudaksid teel sihtmärgi poole vaenlase kaitse eest kõrvale põigata. Juttu on olnud ka lennukitel kasutatavatest laserrelvadest.

Putini sõnul täidab Venemaa uusi relvi välja töötades rahvusvahelisi kohustusi.

«Perspektiivikaid relvasüsteeme luues järgime vankumatult rahvusvahelisi kohustusi, mille Venemaa on omal ajal võtnud,» ütles president tänasel nõupidamisel.

«Kahjuks teame ka seda, et mõni riik on saavutatud lepped, näiteks raketitõrje valdkonnas, samahästi kui katki rebinud,» ütles Putin, kelle sõnul tehakse seda ühepoolsete eeliste saamiseks.

«Märgin sellega seoses veel kord: teeme ka edaspidi kõik vajaliku, et tagada strateegiline tasakaal. Selle muutmise katseid peame äärmiselt ohtlikuks,» lausus president.

Ta lisas, et just nimelt Teise maailmasõja järel kujunenud strateegiline tasakaal on võimaldanud maailmal vältida suuri sõdu.

«Meie ülesanne on tõhusalt tasalülitada sõjaline oht Venemaa julgeolekule, sh strateegilise raketitõrje loomise, üleilmse löögi andmise kontseptsiooni ja teabesõja pidamisega,» ütles president.

Ta märkis, et täna arutatakse nõupidamisel nimetatud suunas kulgeva töö käiku.