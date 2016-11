Hollandi ekspert: ISISel on Euroopas 60-80 džihadisti

Džihadistid on kuuletunud ISISe korraldustele mitte tulla Iraaki ega Süüriasse, vaid valmistada ette rünnakuid Euroopas, sõnas Dick Schoof.

Viimase kuue kuu jooksul pole kasvanud välismaiste terroristide arv (Süürias ja Iraagis), ütles ta. See, et džihadistid ei reisi, ei tähenda, et reisida soovinud ründajate oht on kahanenud, rõhutas Schoof.

ISISe džihadistide väljaajamine isehakanud kalifaadist Lähis-Idas toob kaasa ekstremistide ja nende toetajate leviku mitmetesse teistesse piirkondadesse, sõnas Schoof.

Süürias on umbes 4000-5000 Euroopast pärit välisvõitlejat, hindas Hollandi julgeolekuspetsialist.

Schoofi sõnul on Holland võtnud Süüriast ja Iraagist tulnud džihadistid vahi alla ja määranud neile mitmel korral kuue aasta pikkused vanglakaristused. Samuti on võimud võtnud ära nende passid ja külmutanud nende varad.

Samuti tegeleb Holland ennetustööga, mis hõlmab ka elanike harimist ja psühholoogilist abi. Samas võib see kaasa tuua ka ennetavaid vahistamisi.

Haagi linnapea Jozias van Aartseni sõnul on terroriaktide ennetamiseks tarvis tihedaid sidemeid ja usalduslikku suhet kohaliku moslemite kogukonnaga.

«Nad on Hollandi kodanikud,» ütles ta. «Paljud tahavad Hollandis mošeesid sulgeda, kuid see on täiesti vale poliitika,» arvas meer.

Hollandi valitsus on aga vastu islamiäärmuslikele vaimulikele ning mures ultrakonservatiivse islamivoolu salafismi leviku pärast.

Eelmisel nädalal saatis Hollandi mošeede föderatsioon kõikidele islami pühakodadele riigis kirja, milles nõuti, et mošeed ise välistaksid igasuguse vihakõne.