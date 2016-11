Soome haridustöötajad õpivad tuvastama radikaliseerunud noori

Soome politsei alustab järgmise aasta alguses õpetajate koolitamisega, et nad oskaksid paremini tuvastada koolinoori, kes kalduvad radikaliseerumisele või äärmuslusele, vahendab Yle. Väljaõpe on osa ministeeriumi tasemel kokkulepitud rahvusliku julgeoleku tegevuskavast, aga on koolidele vabatahtlik.