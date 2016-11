Kudrin: eufooria Venemaal Trumpi valimisvõidu üle on liiga suur

«Mis puutub Venemaad, siis tahan ma öelda, et meie eufooria on mõneti ülepakutud. Probleemid NATO laienemisega, raketikilbi paigutamise probleemid, Donbassi ja Ukraina probleemid, Süüria küsimused ja veel mitmed teised geopoliitilised teemad on endiselt võtmetähtsad suhetes Venemaa ja USA vahel. Suhet USA-ga ehitatakse neist sõltuvalt. Kui neis ei ole edusamme, siis ei näe me mingit paranemist meie suhetes,» seletas Kudrin.

USA on «väga tõsine masin, süsteem, mis hõlmab võimude lahusust presidendi, parlamendi (kongressi) ja teiste institutsioonide vahel,» lisas ta.

«See on hästiseadistatud masin. Seal ei ole presidendil nii palju võimu kui Venemaal. Seepärast ma ütlesin, et kes tahes seal võidab, Clinton või Trump, on meil USA poliitika jätkumine, kuigi on selge, et mingitel tingimustel on rohkem võimalusi vastastikuseks mõistmiseks,» ütles Kudrin.

Trump oli valimiskampaania ajal üsna toores ja ekstravagantne, kuid keegi ei tea, milliseks kujuneb tema tegelik poliitika, märkis Kudrin.

Ta möönis, et Trump võib astuda mõningaid konkreetseid samme suhete parandamiseks Venemaaga ja geopoliitiliste pingete vähendamiseks.

«Kindlasti oleks suhete normaliseerimine Venemaaga kasulik USA-le, et Venemaa võibolla suhtleks vähem Hiinaga. Põhimõtteliselt on see USA-le strateegiliselt kasulik. Kuid mul on raske öelda, kui strateegiliselt Trump mõtleb,» sõnas Kudrin.