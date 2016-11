Taani noored ootavad voodisse hüppamisega aina kauem

Uuringu andmetel pole vahekorras olnud 26 protsenti 18- ja 19-aastastest, vahendas The Local. Ja omakorda 88 protsenti nendest ütlevad, et nad kavatsevad olla neitsid kuni abiellumiseni.

«On palju teismelisi, kes ei seksi ja kes unistavad just selle ühe ja õige partneri leidmisest kogu eluks. Selles grupis on tugevalt esindatud immigrandid, aga seal on ka täitsa palju taani poisse ja tüdrukuid,» märkis NIPHi sotsioloog Karen Margrethe Dahl.

Ta lisas, et täiusliku kaaslase leidmine ja koos pereloomine on universaalne unistus.

Mitmeid seksuaalpartnereid oli olnud ligi ühel kolmandikul uuringus osalenud noortest.

«Need [teismelised, kellel on olnud mitmeid seksuaalpartnereid] saavad koolis tavaliselt halvemaid hindeid ja on pärit vähekindlustatud peredest,» lausus Dahl.

NIPHi uuringust selgus samuti, et langenud on 15. eluaastaks vahekorras olnute arv, nimelt oli 2009. aasta uuringu tulemuste kohaselt süütuse kaotanud 34 protsenti vastanutest, 2013. aastal oli see 20 protsenti.

«Tänapäeva noorte kohta on käibel mõiste 'Vastutustundlik generatsioon'. Nad söövad tervislikumalt, joovad ja suitsetavad vähem ja ootavad vahekorda astumisega kauem,» ütles sotsioloog.

Ja see ei ole nii vaid Taanis. Ajakiri Archives of Sexual Behavior avaldas augustis USA noorte seksuaalkäitumise uuringu, millest selgus, et noored ameeriklased on samuti seksuaalselt vähem aktiivsed, kui neile eelnenud kaks põlvkonda.

Taani pereplaneerimise assotsiatsioon (Sex og Samfund) tervitas antud arenguid.

«Kõige olulisem on, et noortel oleks seksi kohta piisavalt teadmisi ja et nad ootaksid vahekorda astumisega nii kaua, kui nad selleks valmis on. Me oleme märganud, et tänapäeva noored alustavad hiljem,» ütles ühingu juht Bjarne Christensen.