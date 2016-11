Obama kaitses Peruus demokraatiat ja kutsus kannatlikkusele Trumpiga

Obama ütles Peruu pealinnas Limas kõnes noortele ladina-ameeriklastele, et demokraatia ja areng käivad käsikäes ning autoritaarsed valitsused mädanevad seestpoolt ja kukuvad lõpuks läbi.

Ühendriikide riigipea ütles publiku küsimusele, kuidas luua maailma, kus ei tule valida rahu ja demokraatia vahel, et viimaste kümnendite arengud näitavad, et oma kriitikuid vaigistavad riigid jäävad majanduslikult maha, sest nad ei kõrvalda vigu, vaid varjavad neid.

USA president möönis, et ajal, mil kinnisvaramagnaat Trumpi USA presidendiks valimise suurimate võitjatena nähakse autoritaarset Hiinat ja Venemaad, on kahtluse alla sattunud demokraatia juhtpositsioon külma sõja järgses maailmas.

«Pärast aastakümmet, mille käigus oleme näinud üha rohkemaid riike kasutusele võtmas demokraatlikke praktikaid, näete nüüd mõnede saavutuste tagasipööramist,» ütles Obama, lisades samas, et valitsused, mis ei austa seaduste ülimuslikkust ja sõltumatut kohtuvõimu, on määratud läbi kukkuma.

«Aja jooksul need valitsused nurjuvad ja nurjuvad ka nende majandused,» lausus Ühendriikide riigipea, mööndes samas, et demokraatia võib olla frustreeriv.

Obama on ametiaja viimasel välisvisiidil Peruus, kus toimub Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (APEC) foorumi tippkohtumine.

Ta seisab silmitsi küsimustelaviiniga Trumpi kohta, kelle kampaanialubadused ähvardavad pea peale pöörata USA pühendumuse NATO-le ja liitlaste kaitsmisele Aasias.

Trump on avaldanud vastuseisu ka 12 riigi poolt sõlmitud Vaikse ookeani vabakaubandusleppele (TPP).

«USA on nii suur riik, et igad valimised toovad kaasa ebakindluse,» ütles Obama. «Kõigi jaoks üle maailma on oluline mitte anda koheseid hinnanguid ja anda sellele presidendile võimalus.»

Ta ütles, et ei oota uuelt Ühendriikide valitsuselt suuri muudatusi Ladina-Ameerika suunalises poliitikas. «Kampaania tegemise viis ei võrdu alati sellega, kuidas valitsema asutakse,» lausus Obama.