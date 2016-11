McCain: karmide ülekuulamistehnikate taaslubamine on välistatud

McCain ütles Halifaxi julgeolekukonverentsil, et iga katse lubada uuesti karme ülekuulamistehnikaid, nagu matkeuputamine (waterboarding), leiaks kiiresti kohtus vaidlustamist.

«Mind ei huvita põrmugi, mida Ühendriikide president või keegi teine tahab teha. Me ei kasuta matkeuputamist. Me ei tee seda,» ütles McCain paneeldiskussioonis, teenides aplausi.

McCain, keda Vietnami sõja ajal vangi langenuna piinati, ütles, et karmid ülekuulamistehnikad on USA seaduste ja Genfi konventsioonidega keelatud.

Trump ütles valimiskampaania ajal, et kavatseb muuta matkeuputamist keelustavaid seadusi.

USA julgeolekuteenistused kasutasid nn tõhustatud ülekuulamistehnikaid eelmise presidendi George W. Bushi valitsuse ajal.

2008. aasta vabariiklaste presidendikandidaat McCain ütles, et matkeuputamine ei toimi ja selle kasutamine komplitseerib Ühendriikide nõudeõigust moraalsele üleolekule.

«Mida ütleb see Ameerika kohta, kui me kavatseme inimesi piinata,» küsis vabariiklane.

McCain avaldas toetust USA-d, Kanadat ja Mehhikot siduvale Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingule (NAFTA) ja ütles, et Ühendriigid ei tohiks taganeda tänavu sõlmitud, ent veel ellu rakendamata Vaikse ookeani partnerlusleppest (TPP).

Trump oli valimiskampaania ajal kaubanduslepingute suhtes äärmiselt kriitiline, öeldes, et need on süüdi USA töökohtade liikumises madalamate tööjõukuludega riikidesse.

«Usun, et me maksaksime TPP hülgamise korral kohutavat hinda. Te näeksite Hiina majandusliku mõjuvõimu suurenemist ja ehk isegi domineerimist piirkonnas. Kõik need riigid liituksid nüüd Hiinaga kaubanduslepingutega ja meie jääksime omapäi. Ajaloolased annaksid meile karmi hinnangu,» ütles McCain.

TPP näol on tegemist ajaloo ühe suurima majandusalase partnerlusleppega. Sellega ühinenud 12 riiki moodustavad maailmamajandusest umbes 40 protsenti.