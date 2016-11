Hiina president Xi Jinping ja USA riigipea Barack Obama pidasid laupäeval Peruus viimase kohtumise riigijuhtidena, Xi sõnul on kahe riigi suhted pöördepunktis.

"Loodan, et pooled tegutsevad edaspidi üheskoos ja keskenduvad koostööle, tulevad toime meie erimeelsustega, tagavad sujuva ülemineku kahe riigi suhetes ja selle, et suhted tulevikus laieneksid," ütles Xi Peruu pealinnas Limas peetava kohtumise algul.

Obama sõnas, et USA ja Hiina suhted on tähtsaimad maailmas ning ta tahab kasutada võimalust, et märkida kahe riigi ühistööd püsivamate ja viljakamate kahepoolsete sidemete rajamisel.

USA presidendi sõnul on Washington ja Peking etendanud kliimamuutustega toimetulemisel tähtsat rolli, riigijuhid on ühtsed vastuseisus Põhja-Korea provokatsioonidele ja kavatsevad hoogustada jõupingutusi Korea poolsaare tuumavabaks muutmisele.

"Usun jätkuvalt, et konstruktiivsed USA-Hiina suhted tulevad kasuks meie rahvastele ja kogu maailmale," lausus ta. "Oleme näidanud, mida on võimalik saavutada, kui meie riigid koostööd teevad."

Obama sõnas ka, et ootab siirast mõttevahetust valdkondades, kus kahe valitsuse vahel on erimeelsusi. Ühendriikide riigipea sõnul on Washington ja Peking muuhulgas eri meelt võrdsete tingimuste loomises kahe riigi ettevõtete konkurentsile, innovatsioonipoliitikates, ületootmises ja inimõiguste alal.

Xi ja Obama osalevad Limas Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (APEC) foorumi tippkohtumisel. Tegemist on kahe mehe üheksanda kohtumisega alates Obama ametisseastumisest 2009. aasta jaanuaris. Xi sai Hiina presidendiks 2013. aasta algul.

Presidentide kohtumisele annab tooni USA riigipeaks valitud Donald Trumpi kampaaniaaegne kriitika Hiina aadressil.

Vabariiklane süüdistas Pekingit muuhulgas kliimamuutuste "leiutamises" ning kaubandusreeglite rikkumises.

Obama presidentuuri ajal on Hiina ja Ühendriigid järk-järgult koostööd tõhustanud ja üritanud piirata erimeelsustest tekkivat kahju.

Hiina-USA suhetes on tüliõunteks ka Lõuna-Hiina mere territoriaalvaidlused, kus Hiina ennast üha jõulisemalt kehtestab, ning Hiina küberrünnakud ja -spionaaž Ühendriikide firmade ja valitsusasutuste vastu.

Valge Maja hinnangul on tal õnnestunud siduda Peking piiratud reeglitega küberjulgeoleku alal.

Obama administratsiooni Hiina-poliitikat on suuresti hallanud rahvusliku julgeoleku nõunik Susan Rice. "Läbikäimise tihendamises Hiinaga peitub tõeline väärtus. Rohkem diplomaatiat, suhtluskanaleid ja mitmetasandilisi arutelusid. See võib sageli tulemusi anda," sõnas Rice kohtumise eel AFP-le.