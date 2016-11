Indias sai rongiõnnetuses surma vähemalt 60 inimest

India põhjaosas sõitis rööbastelt maha reisirong, surma sai vähemalt 60 ja vigastada üle 150 inimese, teatas politsei.

"Ohvrite arv on tõusnud ja on nüüd 60," ütles Uttar Pradeshi osariigi Kanpuri linna politsei peainspektor Zaqi Ahmed. "Vigastatuid on üle 150."

Õnnetus juhtus Patna-Indore ekspressrongiga pühapäeva varahommikul Kanpuri tööstuslinna lähedal asuva Purwa küla juures ajal, mil enamik reisijaid magas. Rööbastelt sõitis maha ühtekokku 14 vagunit.

Politseiinspektor Anand Mishra sõnul üritavad vabatahtlikud ja raudteepolitsei külili paiskunud vagunitest ellujäänuid välja tõmmata.

Tema sõnul antakse vigastatutele kohapeal esmaabi, ent mõned tõsisemalt vigastatud on viidud Kanpuri haiglatesse.

India raudteevõrk on üks maailma suuremaid, ent alarahastatud, mistõttu on õnnetused raudteedel sagedased.

Peaminister Narendra Modi ütles Twitteris, et on inimelude kaotusest "kirjeldamatus ahastuses".

Modi valitsus on lubanud investeerida India raudteevõru moderniseerimisse viie aastaga 137 miljardit dollarit.