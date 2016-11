Duterte Putinile: hindan teie juhiomadusi

Putin ütles Limas Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (APEC) foorumi kõrvalt peetud kohtumisel, et tänavu möödub 40 aastat diplomaatiliste suhete kehtestamisest Venemaa ja Filipiinide vahel.

«Oleme suutnud teha päris palju kahepoolsete suhete arendamisel laiapõhjalise partnerluse ja kõrge usalduse vaimus. Mul on hea meel, et mul on võimalus rääkida teiega kogu kahepoolsete suhete spektri arendamisest,» lausus Vene riigipea.

Ta õnnitles Dutertet presidendivalimiste võidu puhul 9. mail, märkides, et Venemaa tähistab sel päeval võidupüha. «Nüüd on see ka teie jaoks isiklikult võidupäev,» lausus Putin.

Duterte tänas Vene presidenti õnnitluse eest ja tunnistas, et ootas võimalust temaga kohtuda. «Mitte üksnes seetõttu, et esindate suurriiki, vaid ka teie juhiomaduste tõttu,» lausus ta.

Filipiini president märkis, et tema riik on alati tahtnud kuuluda läänemaailma. «Paraku üritavad lääneriigid praegu väikeriike rünnata ja hirmutada, mis näitab nende silmakirjalikkust. Nad alustavad sõdu, ent kardavad neis ise osaleda,» ütles Duterte.

Tema sõnul on USA halb näide, sest on alustanud sõdu Vietnamis, Koreas, Iraagis, Afganistanis. «See on destruktiivne poliitika,» sõnas Filipiini riigipea.

30. juunil ametisse astunud Duterte on seadnud kahtluse alla Filipiinide ja USA pikaajalised liitlassuhted ja asunud suhteid soojendama Hiina ja Venemaaga.