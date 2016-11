Facebooki juht kutsus maailma liidreid looma ühendatuma planeedi

Zuckerberg ütles Peruu pealinnas Limas Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (APEC) foorumi tippkohtumisel peetud kõnes, et ehkki globaliseerumisel ja omavahelisel seotusel on probleeme, peab maailm võitlema üksteisest eraldumise tungiga.

«Õpime tänavu pea kõigi valimiste järel, et isegi kui globaliseerumine võib suurendada heaolu, tekitab see ka ebavõrdsust. See aitab mõnesid, ent kahjustab teisi,» lausus sotsiaalvõrgustiku tegevjuht.

Miljardäri sõnul tuleb sellele ebavõrdsusele reageerimisel langetada põhimõtteline otsus. «Me võime ennast üksteisest lahutada, riskida heaolu vähenemisega ja loota, et kaotatud töökohad tulevad tagasi. Teine võimalus on end üksteisega veelgi tihedamalt siduda, üritada teha veel rohkem suuri asju, töötada veelgi suurema heaolu nimel ja teha seejärel kõvasti tööd selle heaolu jagamiseks kõigiga,» lausus ta.

Zuckerbergi sõnul on teine valikuvariant parem, ent ka raskem. «Üksteisest eraldumine on suhteliselt lihtne, ent ühendumine nõuab suuri taristuinvesteeringuid ja poliitilist tahet teha pikaajalisi otsuseid.»

Facebook on aidanud rohkem kui 40 miljoni inimesel internetti jõuda, ütles ta.

Nii Trump kui ka Euroopa Liidust lahkumise pooldajad Suurbritannias suunasid oma jõupingutused end globaliseerumisest ja immigratsioonist ohustatuna tundvatele töölisklassi valijatele, lõigates populistlikult kasu pettumusest üha rohkem piirideta maailmaga.

Facebooki, millel on üle maailma 1,79 miljonit kasutajat, on kritiseeritud panuse eest Trumpi valimisvõitu platvormi andmisega valimisteemalistele libauudistele ning paremäärmuslikele blogidele valede levitamiseks demokraatide kandidaadi Hillary Clintoni suhtes.

Zuckerbergi sõnul on väited, justkui Facebook oleks valimistulemust mõjutanud, täiesti pöörased.