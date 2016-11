Video: lõunakorealased korraldavad endale libamatuseid

Oled kunagi mõelnud, mis tunne oleks olla kohal oma enda matustel? Need inimesed teavad.

Lõuna-Korea taastuskeskused korraldavad inimestele, kes võitlevad enesetapumõtetega libamatuseid. Lõuna-Koreas on enesetappude arv üks kõrgemaid mailmas.

Samuti osalevad nendel tseremooniatel surmavalt haiged, et valmistada ette ja leppida neid eesootava reaalsusega. Lisaks tellivad firmad neid oma töötajatele, kelle jaoks oma võltsmatustel osalemine on kui motivatsiooniüritus.

Enne kirstu ronimist tegelevad osalejad kaks tundi oma matuste ettevalmistusega ja kirjutavad viimaseid ridu oma lähedastele. Siis pannakse kirstu kaaned kinni ja nad lamavad sealt täielikus pimeduses. Paljud tahavad juba mõned minutid peale seda sealt välja tulla ja on jälle õnnelikud, et on elus.