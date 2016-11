Google'i WC-leidja püüab lahendada India fekaaliprobleemi

Kuni detsembri alguseni kestab India linnaplaneerimise ministeeriumi ja Google'i pilootprojekt, kus nii et indialastel tekib võimalus oma nutitelefonis vastavat rakendust kasutades leida kiirelt lähim puhas tualettruum.

UNICEFi hinnangul on Indias käimlate puudus veelgi kasvamas ja riigi 20 protsendi kõige vaesemate seas on avalikus kohas enda kergendamine pigem norm, mitte erand.

«Google'i WC-leidja on hea lisandus ja võib olukorda muuda osades linnades... aga siiski ei lahenda see maapiirkondades, kus välikäimlaid lihtsalt ei ole, need pole puhtad või on naiste ja tüdrukute jaoks ebaturvalised ning puuetega inimeste jaoks kohandamata,» ütles Buffalo ülikooli arhitektuuri professor Korydon Smith.