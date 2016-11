Video:Argentinat tabas maavärin magnituudiga 6,4

The Independenti teatel oli maavärina epitsenter riigi loodeosas Tšiili lähedal, San Juanist 25 kilomeetri kaugusel.

USGS teatas esmalt, et maavärina magnnituud oli 6,7, kuid hiljem parandas, et see oli 6,4.

USA seismoloogide andmetel on nüüdse maavärina puhul ohvrite tõenäosus väike, kuid hooned said kergelt kannatad.

Põhjus on selles, et maavärina hüpotsenter oli küllalt sügaval ehk 115 kilomeetri sügavusel, mille tõttu mõju jäi maapinnal nõrgaks.

13. novembril kella 8.00 paiku kohaliku aja järgi tabas Argentina loodeosa nüüdse maavärinaga peaaagu samas paiga maavärin magnituudiga 6,2. Selle maavärina hüpotsenter oli 99 kilomeetri sügavusel. Inimesed ega hooned kannatada ei saanud.