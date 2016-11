Pila Venemaa sotsiaalmeedias: americanost sai russiano

Iltasanomat.fi teatel kajastas Vene meedia möödunud nädalal laialt Medvedevi ettepanekut muuta americano kohvi nimi isamaalikumaks ehk võtta kasutusele nimi russiano. Kuigi minister mõtles oma nimesoovitust naljana, kajastasid mitmed uudistekanalisd seda tõepähe.

Medvedev olevat teinud selle ettepaneku Euraasia riikide valitsuste nõupidamisel, sest ta eelistab kodumaist välismaisele.

Americano on kange must kohv, mis on kuuma veega valmistatud espresso.

Vene sotsiaalmeedias viidati Medvedevi väidetava kohvisoovitusega seoses ameeriklasest kirjaniku Theodore Dreiseri teosele «An American Tragedy», mis ilmus esmakordselt 1925. aastal.

«Ameerikasi ootab ees tragöödia ja nad peavad kohvi osas venelastele alla vanduma,» teatati sotsiaalmeedias.

Lisaks pilati veel Medvedevi iPhone’i sõltuvust ja selfide tegemise lembust.

«Americano ümbernimetamine russianokson suurepärane idee. Siiski tuleks enne seda konfiskeerida Medvedevilt iPhone ja anda talle yotaphone,» teatati Twitteris.

Selles viidati asjaolule, et kahe ekraaniga Yotaphone’i tootmine kukkus Venemaal läbi. Vaikselt anti selle tegemine üle hiinlastele.

Russiano kohvile leiti vaste Nõukogude Liidu ajast, mil kohvikutes pakuti «tünnikohvi», milles kohvioad olid asendatud sugurijuurtega.

Veel ühe sotsiaalmeedia nalja kohaselt koosneb russiano kohvi vene rahvusjoogist viinast ja siguriesktraktist.

Venemaa konservatiivid pooldasid americano ümbernimetamist russianoks, duumasaadik Valeri Milonovi arvates tuleks viinale, sigurijuurele lisada veel pohli ja jõhvikaid.

Burger King otsustas juhtunust kasu lõigata, teatades et nende menüüs on nüüdsest olemas russiano kohv, mida esmalt pakutakse kaks nädalat ja kui see populaarseks osutub, siis ka hiljem. Tassitäis russianot maksab seal 49 rubla (70 eurosenti).

Juba on internetis müügil T-särgid, mis viitavad russiano kohvile.

Venemaa on üritatud juba varem kohvi nimesid muuta, kuid trendid on jäänud lühiajaliseks. 2014. aastal hakati Venemaa poolt anastatud Krimmis pakkuma kohvi rossijano, kuid kohalikke jättis see jook külmaks ja kohv kadus kiiresti müügilt.