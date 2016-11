Berliin: Venemaa ja Iraan vastutavad Aleppo elanike kannatuste eest

Seibert sõnas, et Süüria presidendi Bashar al-Assadi väed ei saaks ilma oma liitlaste abita Aleppo ründamist jätkata.

«On selge, et elanikkonna olukorra järsu halvenemise põhjus on Venemaa ja Iraani toetus Süüria režiimile,» ütles Seibert ajakirjanikele.

Valitsuse esindaja tunnistas, et Saksamaal on vähe võimalusi olukorra parandamiseks peale teema hoidmise avalikkuse tähelepanu all.

Küsimusele, kas Saksamaa taotleb Venemaa ja Iraani vastu sanktsioone seoses nende tegevusega Süürias, vastas Seibert, et lauale peavad jääma kõik võimalused.