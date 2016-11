Kokkupõrked politsei ja Põhja-Dakota protestijate vahel jätkuvad

Umbes 400 meeleavaldajat üritas pääseda mööda korrakaitsjatest, et ületada Backwateri silda, mis on oktoobrist alates olnud suletud. Intsidendi käigus vahistati üks inimene ja politsei oli sunnitud kasutama meeleavaldajate vastu pisargaasi.

Korrakaitsjad kirjeldasid Mortoni maakonnas valitsevat olukorda kui jätkuvat mässu ja sõnasid, et meeleavaldajate käitumine on kohati väga agressiivne.

Aktivistid on teatanud aga, et politsei on kasutanud külmast ilmast hoolimata meeleavaldajate vastu veekahureid ja kummikuule, mis on protestijatele vigastusi tekitanud.

Politsei neid avaldusi ei kinnitanud, kuid edastas, et meeleavaldajad on pildunud kordnikke kivide ja põlevate puurontidega.

Põhja-Dakotast Illinoisi kavandatava 1885 kilomeetri pikkuse õlijuhtme ehitamine peatati septembris, et võimud saaksid uurida lubade vastavust. Kava kohaselt peaks õlijuhe kulgema Oahe järve alt, mis on riiklikus valduses veereservuaar ja riivama Rock Sioux` indiaanireservaati.

Standing Rocki hõim ja keskkonnaaktivistid on öelnud, et projekt on ohuks piirkonna veevarudele ja hõimu pühapaikadele.