Ühendriikides tulistati varitsusrünnakutes kolme korrakaitsjat

Eile tapeti oma patrullautos 50-aastane San Antonio politseinik Benjamin Marconi. Ründaja peatas oma auto politseiauto taga, kõndis korrakaitsja sõidukini ja tulistas teda läbi akna pähe. Seejärel tegi ründaja veel ühe lasu ja põgenes sündmuskohalt.

Mõni tund hiljem tulistati St Louisis 46-aastast korrakaitsjat oma teenistusautos näkku. Ründaja peatas oma sõiduki politseiauto kõrval, sooritas lasu ja põgenes.

Linna politseiülem ütles, et korrakaitsja oli pärast rünnakut teadvusel ja suutis rääkida. Kahtlusalune tapeti hiljem tulevahtuse käigus.

Ründaja oli ka teiste vägivaldsete kuritegude eest tagaotsitav ja tulistas korrakaitsjat politseiülema sõnul hirmust vahele jääda.

Kolmandat politseinikku tulistati teenistusautos Sanibel Islandil Floridas, kuid tema vigastused ei ole tõsised. Kordnikul on õlahaav ja pärast ülevaatust lubati ta haiglast koju.

«See on kõigi jaoks õudusunenägu,» sõnas San Antonio politseiülem William McManus. «Keegi ei taha näha selliste asjade juhtumist. Kuid kahjuks, nagu Dallases ja Baton Rouge`is, on see nüüd juhtunud ka siin.»