Orbán: Trumpi valimisvõit oli suurim rõõm

Serbias visiidil viibiv Ungari peaminister ütles, et tal on suured ootused eelseisvate muutuste suhtes Ühendriikides. Samuti avaldas valitsusjuht lootust, et Trumpi võit võib kujuneda oluliseks pöördepunktiks.

Orbáni sõnul on Ungaril mõõt täis epistlilugemisest ja sellest, et nad ei saa hukkamõistu kartes vabalt oma arvamust avaldada.